324 حالة حصيلة وفيات كورونا فى كوريا الجنوبية

استقر عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية عند 20 ألفا و182 حالة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" بلغ عدد الوفيات 324 وفاة، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وتعافى 15 ألفا و198 شخصا من الفيروس منذ تسجيل أول إصابة في كوريا الجنوبية قبل نحو 32 أسبوعا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.