وزير الأوقاف يؤكد على الالتزام بوقت خطبة الجمعة ويحذر من المخالفة

جدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تأكيده على جميع الأئمة بضرورة الالتزام التام بموضوع خطبة الجمعة، وعلى الالتزام بالوقت المحدد لها بعشر دقائق مراعاة للظروف الراهنة، وعلى التنبيه المستمر سواء في صلاة الجمعة أم في سائر الصلوات لمتابعة التطبيق التام لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة علامات التباعد، مناشدًا جميع المصلين الحرص على الالتزام بذلك وبارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي.كما أكد على استمرار جميع الإجراءات الوقائية من عدم فتح المجال لزيارة الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنائز أو أي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، وعدم فتح دورات المياه، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بعشر دقائق، وتعليق الدروس والندوات وعدم السماح بإقامة أي أمسيات دينية أو ابتهالية أو خلافه.وأوضح وزير الأوقاف، أنه في ظل الظروف الراهنة لا حرج على من يصلي الجمعة ظهرًا في بيته سواء أكان من كبار السن أم من أصحاب الأمراض المزمنة أم كان ذاك تخوفًا من الإصابة بفيروس كورونا أو تحوطًا من الإصابة به، أم كان ذلك بنية عدم إحداث تزاحم في ظل هذا الفتح الجزئي للمساجد، إلى أن يأذن الله (عز وجل) بزوال الداء وفتح المساجد فتحًا كليًا كاملًا.وشدد وزير الأوقاف على جميع قيادات الوزارة وأجهزة المتابعة والتفتيش متابعة التنفيذ بدقة ورفع أي مخالفة لرئيس القطاع الديني، مؤكدًا أن طاعة الله عز وجل في العبادة لا تُنال بمعصيته في أذى الخلق أو التسبب في إلحاق الأذى أو الضرر بهم، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في أي مخالفة تصلها، مع تفويض مديري المديريات في غلق أي مسجد لا يلتزم المصلون فيه بالإجراءات الاحترازية التزامًا تامًا، وإحالة أي إمام يتجاوز الوقت المحدد للخطبة بعشر دقائق إلى التحقيق بديوان عام الوزارة، وإلغاء تصريح أي خطيب مكافأة أو متطوع يتجاوز الوقت المحدد لخطبة الجمعة، وإعلام رئيس القطاع الديني بالإلغاء لتعميمه على جميع المديريات وعدم السماح له بصعود أي منبر.