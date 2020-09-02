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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مصر للطيران» تسير 27 رحلة بمطار القاهرة.. اليوم

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:15 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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تسير شركة "مصر للطيران" بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الأربعاء، 27 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أمستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، بيروت، نيويورك، بغداد. 

كما تقيم الشركة 3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، وأسطنبول، ورحلة واحدة استثنائية إلى مسقط، و5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، والغردقة، ورحلة جوية واحدة إلى الأقصر، بالإضافة إلى 4 رحلات جوية شحن جوى، حيث تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2800 راكب.

وتطبق السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب.

وتتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

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