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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قضية «التعليم فى ضوء المستجدات» على طاولة «الأعلى للثقافة».. اليوم

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:41 ص
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
نضال ممدوح
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تقام في السادسة مساء اليوم الأربعاء٬ ندوة بعنوان "الأبعاد السياسية والاقتصادية لقضية التعليم في ضوء المستجدات"٬ والتي تنظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية٬ بالمجلس الأعلى للثقافة.

تدير الندوة الدكتورة علا الخواجة ويشارك بها كل من: د عبد السلام نوير٬ أستاذ العلوم السياسية - عميد كلية التجارة - جامعة أسيوط، وماهينور عقدة - مدير التدريب الإقليمي بمجموعة إيمرالد للنشر.

وتقام الندوة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.

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