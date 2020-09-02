موسكو تطلب من برلين تزويدها بنتائج تحاليل المعارض نافالنى

وجهت النيابة العامة الروسية طلبًا لوزارة العدل الألمانية، بتسليمها البيانات المتوفرة لديها حول العلاج الذي يخضع له المعارض الروسي ألكسي نافالني في برلين، ونتائج فحوصه.وحسب شبكة «أر بي كا» الإخبارية الروسية التي نشرت نص الرسالة، طلبت النيابة من الجانب الألماني تزويدها بنتائج الاختبارات الطبية للكشف عن وجود المخدرات والمؤثرات العقلية والسموم والمعادن الثقيلة ومثبطات الكولينستريز في جسم نافالني الذي يرقد منذ 22 أغسطس في مستشفى «شاريتيه» في برلين.وأرفقت النيابة طلبها بالمعلومات التي توصلت إليها منذ إطلاقها التحريات الأولية في قضية نافالني في 20 أغسطس الماضي، أي في يوم وقوع السياسي المعارض في الغيبوبة ما استدعى نقله للمسشتفى.وقالت إنه تم خلال التحقيق فحص أكثر من 100 صنف يشتبه بأنها تحتوي على عينات لإجراء تحاليل المقارنة، إضافة إلى فحص تسجيلات كاميرات المراقبة وصدور أوامر بإجراء أكثر من 20 تحليلًا وفحصًا خاصًا بهدف جمع الأدلة الجنائية، التي تم اكتمال 3 منها حتى اليوم.وأكدت الرسالة أن التحقيقات لم تحدد حتى الآن ارتكاب «أطراف ثالثة» أي أفعال مقصودة بحق نافالني.