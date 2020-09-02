المصرى: المحكمة الرياضية الدولية تلغى عقوبة إيقاف القيد

تلقى مسئولو النادي المصري البورسعيدي إخطارًا من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بإلغاء عقوبة إيقاف القيد لثلاث فترات قيد التي كان قد تم توقيعها على فريق كرة القدم بالنادي.يأتي ذلك على خلفية الشكوى التي كان قد قدمها مسئولو نادي هلال الأُبيض السوداني في اللاعب الإيفواري شيخ أحمد موكورو والنادي المصري قبل نحو ثلاثة مواسم، ليصبح من حق المصري قيد لاعبين جدد بقائمته المحلية اعتبارًا من فترة القيد المقبلة للموسم الكروي الجديد 2021/2020.كان مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، قد تقدم بطعن للمحكمة الرياضية الدولية عبر المحامي الدولي نصر عزام على قرار لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" والذي نص على منع النادي المصري من قيد لاعبين جدد لثلاث فترات قيد متتالية اعتبارًا من فترة القيد الشتوية الماضية، وبعد تقديم النادي المصري لكافة المستندات المؤيدة لموقفه وسداده لكافة مستحقات نادي هلال الأُبيض السوداني أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكمها بإلغاء تلك العقوبة.وتوجه مجلس إدارة النادي المصري بخالص الشكر والتقدير لهاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نصر عزام المحامي الدولي لدى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على مجهوداتهما الكبيرة والمثمرة في ملف أزمة منع النادي المصري من قيد لاعبين جدد لثلاث فترات قيد متتالية.