«حريم النار» بالهناجر ضمن فعاليات مهرجان المسرح التجريبى

يستقبل مسرح ساحة الهناجر٬ بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ العرض المسرحي "حريم النار" والمشارك في مسابقة لجنة التحكيم٬ ضمن فعاليات الدورة الــ 27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.العرض مستوحى من نص "بيت برنارد ألبا" للكاتب الإسباني فيديريكو جارثيا لوركا٬ ومن إخراج محمد مكي٬ رؤية مسرحية لـ شاذلي فرح.يشار إلي أن "حريم النار" عرض يرصد انتهاكات حقوق النساء وقهرهن في الصعيد٬ من خلال أسرة٬ تتكون من أم وبناتها، وتأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم.العرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، وبطولة كل من الفنانيين:عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل، وكريستين عاطف.