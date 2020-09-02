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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. قراءات شعرية ضمن برنامج «الثقافة بين إيديك»

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:10 ص
محمد إبراهيم يعقوب
محمد إبراهيم يعقوب
نضال ممدوح
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يحل الشاعر السعودي محمد إبراهيم يعقوب٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ ضيفًا على برنامج "كل يوم شاعر"٬ والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة٬ ويبث "أونلاين" عبر صفحة المجلس الرسمية بـ"يوتيوب".

ويقرأ "يعقوب" قصائد شعرية " تراتيل العزلة - قميص لأورق بيضاء، ويأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم٬ تحت عنوان "الثقافة بين إيديك".

في سياق متصل٬ يبث في الثامنة والنصف٬ ضمن فعاليات برنامج "اقرأ معانا" لقاء مع الدكتورة سوسن ناجي٬ والتي تقدم قراءة في كتابها٬ "خوف الكتابة.. قراءة في استراتيجية الهوية في السرد القصصي النسوي المعاصر".

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