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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تليفزيون السودان يكشف عن تعرضه لعملية تخريبية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:26 ص
تليفزيون السودان
تليفزيون السودان
وكالات
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أصدر تليفزيون السودان بيانا أوضح فيه تعرضه لعملية تخريبية كبرى في الفترة بين الساعة العاشرة مساء الأحد وصباح الإثنين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "سونا"، ذكر البيان أن العملية التخريبية تمثلت في سحب 6 لوحات استقبال وتوزيع وبث صورة وصوت من غرفة التحكم الرئيسة للتليفزيون بغرض شل قدرته على استقبال وتوزيع وبث الصورة والصوت لمراسم توقيع اتفاق السلام من جوبا.

وأوضح أن مهندسي التلفزة وتقانة المعلومات تمكنوا بعد بذل مجهود جبار من إحياء غرفة التحكم ومن ثم بث مراسيم توقيع "اتفاق السلام".

وأفادت بأن قيمة اللوحات المسحوبة تبلغ خمسة عشر ألف دولار وهى غير قابلة للبيع لأنها تصلح للعمل فقط في غرفة التحكم الرئيسة لتليفزيون السودان.

كما ذكر البيان أن إدارة التليفزيون قامت باتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية في مواجهة الحادث كما فتحت تحقيقا جنائيا لدى شرطة أم درمان.

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