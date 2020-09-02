«أشخاص قد تعرفهم» بضيافة «خان السحر للثقافة» بالإسكندرية

تحل الكاتبة عزة رياض٬ في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء٬ بضيافة صالون الدكة الثقافي بجاليري خان السحر للثقافة والفنون بالإسكندرية٬ وحوار مفتوح حول مجموعتها القصصية «أشخاص قد تعرفهم»، والصادرة عن دار الأدهم للنشر٬ ويناقش المجموعة ويدير اللقاء الكاتب أحمد دسوقي.يشار إلي أن عزة رياض سبق وصدر لها: ثلاثة دواوين شعرية هي: «حياة، طرح الليل، الخروج من الأرض»، بالإضافة إلى مجموعتها القصصية «أشخاص قد تعرفهم».ومما جاء في إحدى قصص المجموعة نقرأ: «أنت مخطئ يا عزيزي٬ يبدو أنك لا تعرف الكثير عن فتيات الليل وعن معانتهن، لن أدخل معك في تفاصيل عن أسباب امتهانهن تلك المهنة٬ لكل واحدة منهن مبرر، لكن يكفي أن تعرف ما يحدث لهن حين يقبل الليل٬ حين تنهض وقت الغروب، ثم تتناول طعامًا عديم الفائدة، وترتدي ملابسها التي هي جزء من ترويج جسدها٬ ثم تسجن قدميها في حذاء بالغ الطول لعدة ساعات كفيل بكسر ظهرها إذا سقطت٬ ثم تخفي ملامحها التي لا نراها علي حقيقتها إلا عند الاستحمام».