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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس مجلس الأمن: ملتزمون برفض التحرك الأمريكى تجاه إيران

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:57 ص
مجلس الأمن
مجلس الأمن
وكالات
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قالت النيجر التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر سبتمبر إنها ملتزمة بإعلان عدم إمكانية اتخاذ أي تحرك جديد حيال مسعى أمريكي لإعادة فرض عقوبات للأمم المتحدة على إيران لأنه لا يوجد إجماع في المجلس المكون من 15 دولة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه أطلق في 20 أغسطس عملية تستغرق 30 يومًا لإعادة فرض كافة العقوبات الدولية على إيران، والمعروفة باسم آلية فرض العقوبات الكاملة، من خلال تقديم شكوى للمجلس تتهم إيران بانتهاك اتفاق نووي مبرم في 2015.

لكن سفير إندونيسيا لدى الأمم المتحدة ديان تريانسياه دجاني الذي رأس المجلس في شهر أغسطس المنقضي قال إنه لم يكن "في وضع يسمح له باتخاذ خطوة أخرى" لأن 13 من بين أعضاء المجلس أبدوا معارضتهم.

وقال سفير النيجر لدى الأمم المتحدة عبدو أباري "متمسكون بهذا القرار... الذي بينه وأعلنه رئيس مجلس الأمن الشهر الماضي"، مستبعدا أي تحرك لطرح مسودة قرار بهذا الشأن.

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