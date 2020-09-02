محمد جمعة يكشف تفاصيل ترشيحه للمشاركة فى «الاختيار 2»

حل الفنان محمد جمعة ضيفا، الثلاثاء، على برنامج "الراديو بيضحك"، الذى يذاع عبر أقير 9090 من تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى.وصرح الفنان محمد جمعة، عن مشاركته في مسلسل "الاختيار 2"، بأن ذلك جاء بناءً على ترشيح المخرج بيتر ميمي الذي طلب انضمامه لفريق المسلسل.وأكد محمد جمعة أن مشاركته في "الاختيار 2"، شرف كبير له، وشرف لأي ممثل المشاركة في مثل هذه الأعمال العظيمة.وأضاف جمعة، أن بيتر ميمي طلب منه المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، بعد الانتهاء من تصوير فيلم "موسى" الذي يقوم ميمي بإخراجه.يذكر أن مسلسل "الاختيار" تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2020، بطولة الفنان أمير كرارة مجسدًا شخصية الشهيد أحمد المنسي، وحقق نجاحًا عظيمًا، وشارك به عدد كبير من النجوم مثل أحمد صلاح حسني، محمد إمام، محمد رجب، أحمد خالد صالح، وماجد المصري، وشريف منير، وآخرين.