رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد جمعة يكشف تفاصيل ترشيحه للمشاركة فى «الاختيار 2»

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:00 ص
محمد جمعة
محمد جمعة
طباعة
حل الفنان محمد جمعة ضيفا، الثلاثاء، على برنامج "الراديو بيضحك"، الذى يذاع عبر أقير 9090 من تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى.

وصرح الفنان محمد جمعة، عن مشاركته في مسلسل "الاختيار 2"، بأن ذلك جاء بناءً على ترشيح المخرج بيتر ميمي الذي طلب انضمامه لفريق المسلسل.

وأكد محمد جمعة أن مشاركته في "الاختيار 2"، شرف كبير له، وشرف لأي ممثل المشاركة في مثل هذه الأعمال العظيمة.

وأضاف جمعة، أن بيتر ميمي طلب منه المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، بعد الانتهاء من تصوير فيلم "موسى" الذي يقوم ميمي بإخراجه.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2020، بطولة الفنان أمير كرارة مجسدًا شخصية الشهيد أحمد المنسي، وحقق نجاحًا عظيمًا، وشارك به عدد كبير من النجوم مثل أحمد صلاح حسني، محمد إمام، محمد رجب، أحمد خالد صالح، وماجد المصري، وشريف منير، وآخرين.

موضوعات متعلقة

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

بينها مصير «سناتر الدورس».. قرارات مهمة لـ«التعليم» خلال أيام

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

الصور

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

الأكثر قراءة

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

بينها مصير «سناتر الدورس».. قرارات مهمة لـ«التعليم» خلال أيام

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

نجم الساعة

«الزراعة»: رصد التعديات لحظة بلحظة وإحالة المسؤولين المتقاعسين للنيابة

منوعات

بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2020.. خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020

سارة الشلقاني تكتب: «نسم علينا الهوا».. فيروز تطل من مفرق «الرابية – لبنان»

العلماء يتوقعون السيناريو الأسوأ للاحترار العالمى

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 بالاسم ورقم العداد

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى انتقال كاهن تقى.. سفير من السماء
القس. رفعت فكرى
بالحب لا بالعنف
لواء.حمدى البطران
إهمال المثقفين
منى رجب
كفى عبثًا بالقانون
المزيد

الثقافة

«أشخاص قد تعرفهم» بضيافة «خان السحر للثقافة» بالإسكندرية

أسعد سليم: الفلسفة الإسلامية محاولة للإجابة عن الأسئلة الصعبة

«عمارة وعمران المدن التراثية» محاضرة أونلاين صباح اليوم

«الأعلى للثقافة» يعقد ندوة حول«التجديد فى الشعر المصرى».. اليوم