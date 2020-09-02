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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دى يونج: رحيل ميسى ضربة قوية للفريق

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:28 ص
ميسى
ميسى
وكالات
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اعترف الهولندي فرينكي دي يونج لاعب فريق برشلونة، بأن الوضع في النادي الكتالوني غير مستقر حاليا في ظل الشكوك التي تحوم حول مستقبل قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتحدث دي يونج مع قناة "فوكس سبورت" عن رغبة ميسي في الرحيل عن برشلونة، قائلا: "أتمنى أن يستمر ميسي هنا عندما أعود، ولكن الأمر ليس بيدي".

وأكد اللاعب الهولندي الشاب على تواجد ميسي في المجموعة الخاصة بالفريق على "واتس آب"، بقوله: "هل يرسل ميسي رسائل على المجموعة؟ لا الأمور هادئة في اللحظة الحالية".

ورد دي يونج على إمكانية تواصله مع ميسي، قائلا: "علاقتي معه ليست في المستوى الذي يمكنني من الاتصال به والحديث عن شعوره الحالي، أنا لست الشخص الذي يتوجب عليه التحدث مع ليونيل لإقناعه بأي شيء، وبالطبع هناك الكثير من الأشخاص الذين حاولوا التواصل معه في تلك الأيام".

كما أدلى فرينكي دي يونج بتصريحات لقناة "NOS" الهولندية حول تولي مواطنه رونالد كومان تدريب "البلوجرانا"، قال فيها: "فقط تحدثت هاتفيا لفترة قليلة مع كومان، ولكن عندما أعود للبارسا، بالطبع سأتحدث معه عن هذه الأشياء وبعد ذلك يجب أن أثبت استحقاقي اللعب".

واختتم اللاعب عن احتمالية مغادرة ميسي صفوف النادي الكتالوني، قائلا: "في الحقيقة إذا رحل ميسي، ستكون ضربة قوية للفريق والنادي، ولكن عندما أعود بعد المباريات الدولية، سأرى ماذا حدث في النادي".

ويتواجد حاليا فرينكي دي يونج (23 عاما) في معسكر المنتخب الهولندي الذي يستعد لخوض مباراتيه ضد بولندا وإيطاليا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، يومي الجمعة والإثنين المقبلين، على الترتب.

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