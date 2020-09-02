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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تعيين ابنة رئيس الشيشان فى منصب حكومى

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:08 ص
ابنة رئيس الشيشان
ابنة رئيس الشيشان
وكالات
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، عن تعيين ابنته عائشة نائبة لوزير الثقافة في حكومة الجمهورية.

وكشف قديروف عن التعيين عبر حسابه في تطبيق "تلجرام"، مشيرًا إلى أن لدى عائشة قديروف خبرة في إدارة مختلف المشاريع الثقافية.

وأعاد إلى الأذهان أنها كانت تدير دار الموضة "فردوس" التي عرضت من خلالها الثقافة والتقاليد الشيشانية على العالم، إضافة إلى مساهمتها في تطوير الفلهارمونية الشيشانية.

وأشار إلى أن تعيين ابنته في المنصب تم بمبادرة من وزير الثقافة الشيشاني حوج باودي دعاييف.

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