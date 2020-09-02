رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مبعوث الاتحاد الأوروبى يتوقع صفقة تطبيع بين صربيا وكوسوفو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:42 ص
ميروسلاف لايتشاك
ميروسلاف لايتشاك
وكالات
طباعة
أعلن مبعوث الاتحاد الأوروبي ميروسلاف لايتشاك أن المفاوضات بين صربيا وإقليم كوسوفو الذي أعلن انفصاله من طرف واحد، قد تثمر عن اتفاق تطبيع بين الجانبين خلال الأشهر القادمة، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس".

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن موعد محتمل للتوصل إلى الاتفاق، قال إنه من الصعب الحديث عن أي موعد محدد، إذ أن هناك "مسائل صعبة يجب التعامل معها".

وأضاف: "سنرى كم سنحتاج من الوقت لذلك، لكنني أتحدث عن أشهر، وليس عن سنوات"، مؤكدا أن الطرفين عازمان على تطبيع العلاقات بينهما ويعملان بجدية واحترام متبادل.

وأعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن تأييده لما قاله المبعوث الأوروبي حول التطبيع.

ومن المقرر أن يعقد وفدا صربيا وكوسوفو، اجتماعا في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لمناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بينهما.

يذكر أن المفاوضات حول التطبيع بين صربيا وكوسوفو توقفت في عام 2018 في ظل خلافات بين الطرفين حول بعض القضايا، وخاصة الرسوم الجمركية التي فرضتها سلطات الإقليم على البضائع الصربية، لكنها استأنفت بوساطة من الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي بهدف تسوية الخلافات وإنهاء النزاع المستمر منذ نحو 30 عاما.

موضوعات متعلقة

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

الرئيس السيسي يعقد اجتماعًا للاطلاع على موقف العام الدراسي الجديد

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

قضايا مالية وراء القبض على صلاح دياب

الصور

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

الأكثر قراءة

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

بينها مصير «سناتر الدورس».. قرارات مهمة لـ«التعليم» خلال أيام

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

نجم الساعة

«الزراعة»: رصد التعديات لحظة بلحظة وإحالة المسؤولين المتقاعسين للنيابة

منوعات

بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2020.. خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020

سارة الشلقاني تكتب: «نسم علينا الهوا».. فيروز تطل من مفرق «الرابية – لبنان»

العلماء يتوقعون السيناريو الأسوأ للاحترار العالمى

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 بالاسم ورقم العداد

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى انتقال كاهن تقى.. سفير من السماء
القس. رفعت فكرى
بالحب لا بالعنف
لواء.حمدى البطران
إهمال المثقفين
منى رجب
كفى عبثًا بالقانون
المزيد

الثقافة

«أشخاص قد تعرفهم» بضيافة «خان السحر للثقافة» بالإسكندرية

أسعد سليم: الفلسفة الإسلامية محاولة للإجابة عن الأسئلة الصعبة

«عمارة وعمران المدن التراثية» محاضرة أونلاين صباح اليوم

«الأعلى للثقافة» يعقد ندوة حول«التجديد فى الشعر المصرى».. اليوم