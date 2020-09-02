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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يتهم ترامب بتمزيق أمريكا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:59 ص
بايدن وترامب
بايدن وترامب
وكالات
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اتهم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن الرئيس دونالد ترامب بخلق الفوضى والعنف، وذلك على خلفية المواجهات المتواصلة بين أنصار حركة "حياة السود مهمة" ومعارضيهم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال بايدن: "نحتاج إلى رئيس يخفض درجة الحرارة ويوحد البلاد، ولا يصعّد التوتر ويزيد المجتمع تمزقا".

وأضاف: "سأتعامل مع الفيروس وأزمة الاقتصاد، سأعمل من أجل تحقيق الإنصاف والفرص المتساوية للجميع".

والإثنين الماضي اعتبر عمدة مدينة بورتلاند الأمريكية الديمقراطي تيد ويلر، أن رئاسة ترامب سبب وصول أمريكا إلى مستوى العنف الذي تشهده حاليا من خلال "خلق الحقد وزراعة الفتنة لأول مرة منذ عقود" في تاريخ البلاد.

وتأتي تصريحات بايدن وويلر بعد أن دافع ترامب عن مؤيديه قائلا إنهم طيبون ومسالمون على عكس المحتجين ضد العنصرية وعنف الشرطة.

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