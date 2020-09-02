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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أسعد سليم: الفلسفة الإسلامية محاولة للإجابة عن الأسئلة الصعبة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:33 ص
أسعد سليم
أسعد سليم
نضال ممدوح
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يعكف الكاتب أسعد سليم٬ على وضع اللمسات النهائية لكتابه المعنون بــ"لفلسفة الإسلامية - نكبات وإشراقات"٬ ويتضمن الإبحار في رحلة الفلسفة الإسلامية منذ نشأتها وحتى عصرنا الحالي٬ مع إطلالة على المذاهب والفرق الإسلامية ودولة الأندلس والتصوف.

وكشف "أسعد"، في تصريحات خاصة لــ"الدستور"، ملامح كتابه الجديد، مشيرا إلى أن الكتاب: "عن الفلسفة الإسلامية بكل إشراقاتها ونكباتها، المحافظ التقليدي منها والمجدد التنويري، رحلة طويلة من الكندي والفارابي وابن سينا مرورا بابن رشد والغزالي وانتهاء بفلاسفة العصر الحديث المصريين منهم والعرب كحسن حنفي ونصر أبو زيد ومحمد عابد الجابري ومحمد أركون".

وتابع موضحا:"الرحلة ستتضمن فصلًا كاملًا عن المذاهب الإسلامية كيف نشأت وما هي أفكارها الرئيسية، كما سيحتوي الكتاب على تأريخ للحقبة الأندلسية وكيف كانت شعلة تنوير لم نستفد منها إلى الآن بينما قامت النهضة الأوروبية على أكتافها، ولا يمكننا نسيان التصوف الإسلامي ورموزه الأكثر تأثيرا الحلاج ومحيي الدين بن عربي وجلال الدين الرومي، رحلة طويلة بها من المعاناة الكثير ومن التشويق والمعرفة الأكثر".

والكتاب يحاول الإجابة على الأسئلة الصعبة التي لطالما روادتنا مثل: هل الفلسفة الإسلامية كائن مستقل له وجوده غير المرتبط بالفلسفات الأخرى وخصوصا الفلسفة اليونانية؟ وماذا قدم فلاسفة الإسلام للبشرية من أفكار؟ وهل التصور الفلسفي للدين يتعارض مع الدين ذاته؟ وهل توقفت الفلسفة بما أنتجه القدماء أم أن الفلسفة الإسلامية ما زالت تنبض بالحياة؟ ومن هم أهم فلاسفة العالم العربي في العصر الحديث؟

واختتم مؤكدا أن الكتاب محاولة جادة للإجابة عن تلك الأسئلة مستعينا بعشرات المراجع آملا أن ينال الكتاب رضا القارئ.

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