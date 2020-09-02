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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة رطب على القاهرة.. والعظمى بالعاصمة 35 درجة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:58 ص
طقس مائل للحرارة
طقس مائل للحرارة
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم الأربعاء مائلا للحرارة رطبا نهارًا على القاهرة والوجه البحري، مع شبورة مائية وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس وتكون الرياح معتدلة، ويكون معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة مع وجود شبورة مائية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

وتكون حالة الطقس ليلًا لطيفة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (30%تقريبًا) على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول، كما يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25
الإسكندرية 31 26
وادي النطرون 33 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 25
دمنهور 33 24
بلطيم 32 22
مطروح 29 24
السلوم 32 23
سيوة 37 22
بورسعيد 30 27
دمياط 30 26
الزقازيق 35 25
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 35 22
السويس 36 24
العريش 31 23
رفح 30 23
رأس سدر 37 25
نخل 37 23
نويبع 37 30
طابا 36 26
كاترين 34 20
الطور 34 26
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 36 25
بني سويف 37 24
المنيا 38 24
أسيوط 38 24
سوهاج 39 25
قنا 40 27
الأقصر 41 28
أسوان 41 27
إدفو 41 28
أبوسمبل 41 26
الوادي الجديد 41 22
شلاتين 38 27
أبو رماد 37 27
حلايب 35 27
رأس حدربة 35 28

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