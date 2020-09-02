«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة رطب على القاهرة.. والعظمى بالعاصمة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم الأربعاء مائلا للحرارة رطبا نهارًا على القاهرة والوجه البحري، مع شبورة مائية وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس وتكون الرياح معتدلة، ويكون معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة مع وجود شبورة مائية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.وتكون حالة الطقس ليلًا لطيفة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.ويتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (30%تقريبًا) على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول، كما يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 35 25الإسكندرية 31 26وادي النطرون 33 25طنطا 34 24شبين الكوم 35 25دمنهور 33 24بلطيم 32 22مطروح 29 24السلوم 32 23سيوة 37 22بورسعيد 30 27دمياط 30 26الزقازيق 35 25المنصورة 34 24الإسماعيلية 35 22السويس 36 24العريش 31 23رفح 30 23رأس سدر 37 25نخل 37 23نويبع 37 30طابا 36 26كاترين 34 20الطور 34 26شرم الشيخ 38 29الغردقة 39 29مرسى علم 38 28الفيوم 36 25بني سويف 37 24المنيا 38 24أسيوط 38 24سوهاج 39 25قنا 40 27الأقصر 41 28أسوان 41 27إدفو 41 28أبوسمبل 41 26الوادي الجديد 41 22شلاتين 38 27أبو رماد 37 27حلايب 35 27رأس حدربة 35 28