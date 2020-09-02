زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب ساحل أتاكاما بتشيلى

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالًا بقوة 6.5 درجة وقع قبالة ساحل أتاكاما في تشيلي، وذلك بعد يوم من زلزل أقوى ضرب المنطقة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أضافت الهيئة أن الزلزال، الذي سجلت قوته مبدئيا 6.1 درجة، كان على عمق ضحل عند 14.32 كيلومتر.وجاء عقب زلزال قوته 6.8 درجة في المنطقة ذاتها مساء الإثنين.