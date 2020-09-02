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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«عمارة وعمران المدن التراثية» محاضرة أونلاين صباح اليوم

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:17 ص
الجهاز القومي للتنسيق
الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
نضال ممدوح
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ينظم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري٬ في العاشرة والنصف من صباح اليوم الأربعاء٬ محاضرة بعنوان "الحياة الاجتماعية وتأثيرها على عمارة وعمران المدن التراثية" عبر تطبيق زووم.

يشارك في اللقاء كلًا من: نيڤين حمزة الأستاذة بكلية العمارة والتخطيط، جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة، والدكتور علاء الحبشي أستاذ العمارة والحفاظ على التراث قسم الهندسة المعمارية جامعة المنوفية٬ المعماري وائل المصري رئيس جمعية المعماريين الأردنيين٬ والدكتور حسام الوعر أستاذ التخطيط والتصميم الحضري بكلية العمارة والتخطيط جامعة داندي بالمملكة المتحدة، وتدير الندوة المهندسة هبة الله يوسف مدير عام تخطيط المشروعات بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

تتطرق محاور الحديث في اللقاء حول: الموروث الثقافي والحياة الاجتماعية٬ أهمية وقيمة التراث للمجتمع، لماذا يجب المحافظة عليه٬ تأثير الحداثة على التراث٬ وعرض لبعض التجارب العالمية في مجال حفظ الموروث الثقافي.

يأتي اللقاء في إطار برنامج عمل وزارة الثقافة ومن خلال المحور المعنوي - تعزيز القيم الإيجابية فى المجتمع المصرى - حماية وتعزيز التراث.

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