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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تسجل 978 إصابة و8 حالات وفاة جديدة بكورونا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:24 ص
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 978 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و8 حالات وفاة.

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية عن بيان للوزارة، جاء في نصه أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 8 حالات وفاة أخرى.. ما رفع عدد الضحايا منذ بداية تفشي الوباء إلى 35491".

وأشار البيان إلى تماثل 291 شخصًا للشفاء، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 207944 شخصًا، منذ بدء حالة الطوارئ في إيطاليا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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