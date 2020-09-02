رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تشكل مجموعة عمل لمكافحة معاداة المسلمين

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:55 ص
هورست زيهوفر
هورست زيهوفر
أ ش أ
طباعة
دعا وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، لتشكيل مجموعة عمل مكونة من 12 خبيرًا، لتحليل المواقف العدائية تجاه المسلمين ومكافحتها.

وقال زيهوفر - " إن المواقف المعادية للمسلمين لا تمثل تهديدًا بالنسبة للمسلمين فحسب، ولكن بالنسبة للتكاتف المجتمعي بشكل عام"، موضحًا أن تأسيس المجموعة يعد رد فعل على الحوادث العنصرية، والهجمات الإرهابية والتخطيط لهذه الهجمات الشهور الماضية.

ومن المقرر أن تفحص مجموعة العمل أوجه العداء للمسلمين، كي يتسنى للدولة والمجتمع اتخاذ إجراءات ضدها على نحو أفضل، وسيتم إصدار تقرير يشمل توصيات لاتخاذ إجراءات في غضون عامين، علمًا أنه منذ ستة أشهر أعلن الوزير الألماني عزمه على تشكيل تلك المجموعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

«النيابة الإدارية» يكلف محامي النادي بمتابعة قضية «سيدة المحكمة»

السيسى يوجه بتوفير الموارد المالية لإنشاء 10 جامعات أهلية

الصور

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

الأكثر قراءة

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

بينها مصير «سناتر الدورس».. قرارات مهمة لـ«التعليم» خلال أيام

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

نجم الساعة

«الزراعة»: رصد التعديات لحظة بلحظة وإحالة المسؤولين المتقاعسين للنيابة

منوعات

دى يونج: رحيل ميسى ضربة قوية للفريق

المصرى البورسعيدى يخوض مرانه الأول استعدادًا لمباراة المقاولون

بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2020.. خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020

سارة الشلقاني تكتب: «نسم علينا الهوا».. فيروز تطل من مفرق «الرابية – لبنان»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى انتقال كاهن تقى.. سفير من السماء
القس. رفعت فكرى
بالحب لا بالعنف
لواء.حمدى البطران
إهمال المثقفين
منى رجب
كفى عبثًا بالقانون
المزيد

الثقافة

قضية «التعليم فى ضوء المستجدات» على طاولة «الأعلى للثقافة».. اليوم

«حريم النار» بالهناجر ضمن فعاليات مهرجان المسرح التجريبى

اليوم.. قراءات شعرية ضمن برنامج «الثقافة بين إيديك»

«أشخاص قد تعرفهم» بضيافة «خان السحر للثقافة» بالإسكندرية