«الأعلى للثقافة» يعقد ندوة حول«التجديد فى الشعر المصرى».. اليوم

تعقد بالمجلس الأعلي للثقافة٬ في السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ أمسية شعرية ونقدية حول دور القاهرة في الثقافة العربية والإسلامية٬ والتي تنظمها لجنة الشعر بمناسبة الاحتفالات الخاصة بالقاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية.وتتضمن الأمسية محاضرة بعنوان: «القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية.. التجديد في الشعر المصري حتى العصر الحديث»، يلقيها الدكتور أسامة البحيري.يليها أمسية شعرية يشارك فيها؛ الشعراء: «أمل جمال - حاتم الأطير - عاطف عبد العزيز - مصباح المهدي - علي عمران - محمود علي»، ويدير الأمسية أحمد حسن.تقام الندوة بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة؛ كما يتم بث الندوة «أونلاين» على صفحة أمانة المؤتمرات وقناتها الرسمية على «اليوتيوب».وتقام الجلستين مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.