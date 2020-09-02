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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 2-9-2020

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:57 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور"، في تقريره اليوم الأربعاء 2-9-2020 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفقًا للتقارير النهائية للبنوك العاملة المصرية، حيث بلغ متوسط سعر الصرف 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري حقق 4.13 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

وتأتي المملكة العربية السعودية بتصنيف مدعوم بسياسة نقدية فعالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 2-9-2020


البنك المركزي المصري

4.22 جنيه للشراء

4.24 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري

4.13 جنيه للشراء

4.25 جنيه للبيع

بنك مصر

4.13 جنيه للشراء

4.24 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

4.13 جنيه للشراء

4.25 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي cib

4.12 جنيه للشراء

4.24 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان

4.12 جنيه للشراء

4.25 جنيه للبيع

البنك العربي الأفريقي الدولي

4.10 جنيه للشراء

4.25 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي

4.10 جنيه للشراء

4.25 جنيه للبيع

يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي، تقوم بربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي وفقًا لخطة عمل محكمة، ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الريال السعودي اليوم نحو 3.750 ريال سعودى بما يعادل 0.266 من الدولار الأمريكي.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، أطلق تحديد أسعار العملات وفقًا للعرض والطلب، بحرية في البنوك ويأتي ذلك في ظل وجود رقابة السوق بشكل دائم والتدخل في حال حدوث أي خلل في المبادئ المتفق عليها أو وقوع أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية، وحقق التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.

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