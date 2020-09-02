عبدالوهاب أغمى عليه بعد خسارته 2900 جنيه.. هوايات غريبة للفنانين

محمد عبد الوهاب



فريد الأطرش



يوسف وهبي



أمينة رزق



سراج منير



تحية كاريوكا



كانت هناك هوايات غريبة لبعض الفنانين، والتي رصدتها مجلة الكواكب في تقرير لها، وفي هذا التقرير نرصد أغرب الهوايات التى اتبعها عدد كبير من الفنانين خلال حياتهم.كان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب يحب جمع طوابع البريد النادرة، وكان يقتني منها مجموعة كبيرة، ولكنه في يوم باع كل ما يملك من طوابع بمبلغ مائة جنيه لأحد هواة الجمع، وبعد أسبوع سافر الرجل الذي اشترى مجموعة عبد الوهاب وباعها بمبلغ 3000 جنيه في باريس، وحين سمع عبد الوهاب وقع مغشيًا عليه.كان الفنان فريد الاطرش يهوى الخيول، وقد دفه مبالغ طائلة ثمنا لخيول اشتراها لكي تشارك في سباقات الخيل، ولكنه تراجع عن هذه الهواية بعد أن مشى في هواية جديدة وهي جمع الآلات الموسيقية النادرة، وبالفعل أصبح معه الكثير من الآلات، وكان يملك آلة موسيقية يرجع تاريخها لعبده الحامولي.كان يوسف وهبي يهوى جمع الأثاث التاريخي، وكان له قصر فخم بشارع الهرم مليء بالأثاث المختلف، وكان وهبي ينفق الكثير من الأموال في سبيل هوايته، ويحرص على حضور جميع المزادات الخاصة بالأثاث، كما كان يحرص عند زيارته إلى أوروبا على زيارة معارض الأثاث المعروفة في باريس لينتقي الأنواع النادرة.كانت أمينة رزق تهوى جمع الطيور المحنطة، وفي بيتها كان هناك تمساح ضخم معلق على باب فيلتها الأنيقة وأيضًا مجموعة من الحيوانات المحنطة الموضوعة على رفوف خاصة في الصالون وغيره من غرف الدور الأول.كان سراج منير يهوى جمع الأسلحة، على عكس زوجته السيدة ميمي شكيب التي تنحصر هوايتها في السجاجيد الغالية، وكانت لديها مجموعة ضخمة من السجاجيد الرائعة.كانت الراقصة تحية كاريوكا من هواة الصور الزيتية النادرة، ولديها عدة صور رسمها المرحوم سحاب الماس، كما أن لديها صورًا كاريكاتورية لعظماء من مصر رسمها بعض رسامي الكاريكاتير المعروفين.