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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

قبل ساعات من انطلاقه.. أبرز إطلالات النجمات بمهرجان البندقية السينمائي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:53 م
هند صبري
هند صبري
نور أيمن
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يفتتح غدا مهرجان البندقية السينمائي، ويعيد للبندقية مكانتها الثقافية في أول عرض سينمائي رئيسي لها بعد أزمة فيروس كورونا التي أدت لإلغاء أغلب المهرجانات الدولية، وهناك من استكفى بقيامها افتراضيا.

وستقام النسخة الـ77 للمهرجان بشكل مختلف عن الأعوام السابقة، فهو من أعرق المهرجانات السينمائية بعد مهرجان كان السينمائي الدولي، فيجمع العديد من المشاهير على سجادته الحمراء، ولذلك نقدم لكم أجمل الأزياء التي مرت على سجادته.

أبرز أزياء مهرجان البندقية التي تألقت بها النجمات خلال الأعوام السابقة:

• كيت بلانشيت
في العام الماضي تألقت النجمة كيت بلانشيت بفستان أسود مخمل مزين بالريش الأبيض عند الكتفين، وكان تصميم العالمي Armani Prive أما المجوهرات فكانت من الماس من Chopard، حيث لفتت الأنظار بمجوهراتها مع الفستان.
• كيت بلانشيت
• كيت بلانشيت
• ليدي جاجا
تحرص نجمات هوليود على الظهور بمهرجان البندقية السينمائي بتألق كبير، وأزياء ملفته تتناسب مع أجواء المدينة الساحرة، وكان للعالمية ليدي جاجا إطلالة بارزة بفستان زهري مزين بالريش الذي حمل توقيع دار فالنتينو، والتي تعتبر المفضلة لديها.
• ليدي جاجا
• ليدي جاجا
• هند صبري
وللنجمات العربيات دور أيضا في الظهور على سجادة المهرجان الحمراء، حيث ظهرت النجمة التونسية هند صبري، التي تعتبر أول امرأة عربية تنضم للجنة تحكيم المهرجان في نسخته الماضية، بفستان عصري كلاسيك غير مكلف، وكان اللون الأسود هو المسيطر على معظم طلاتها.
هند صبري
هند صبري
• آيرينا شايك
وكانت عارضة الأزياء آيرينا شايك قد تألقت بفستان ذهبي براق صمم خصيصًا لها من دار فيرساتشي، حيث لفتت الأنظار لها به.يذكر أن مهرجان البندقية السينمائي ينطلق من يوم غد الثاني من سبتمبر وحتى تاريخ الـ12 من الشهر نفسه، وهذا المهرجان يعد عودة إيطالية إلى الفن العالمي بعد أن أصبحت أول دولة في الغرب تتعرض لانتقادات شديدة جراء انتشار فيروس كورونا بصورة كبيرة بها.
• آيرينا شايك
• آيرينا شايك

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