سعر اليورو اليوم الأربعاء 2-9-2020 فى البنوك المصرية



وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 18.87 جنيه وللبيع 19.08، وفي البنك المركزي المصري ارتفع اليورو مسجلًا للشراء 18.85 جنيه وللبيع 19.00، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي سجل للشراء 18.88 جنيه وللبيع 19.09، أما في بنك اتش اس بي سي فسجل للشراء 18.88 جنيه وللبيع 19.10.



أسعار اليورو اليوم في المقابل، تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في بنك الاسثتمار العربي ليسجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.86، وفي بنك البركة سجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.87.



ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 18.87 جنيه وللبيع 19.08، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 18.87 جنيه وللبيع 19.09، كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي اليوناني للشراء 18.87 جنيه وللبيع 19.08، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.87 جنيه وللبيع 19.08.