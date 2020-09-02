سعر اليورو اليوم الأربعاء 2-9-2020 فى البنوك المصرية
الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:05 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم الأربعاء 2-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:
عالميًا، زادت العملة الأوروبية الموحدة 0.3 % إلى 1.1968 دولار، ليقترب اليورو من مستوى 1.20 دولار أمس الثلاثاء بعدما صعد لذروة جديدة عند أعلى مستوى في 28 شهرًا مقابل تراجع العملة الأمريكية لأقل مستوى، ليبلغ اليورو 1.1997 دولار في التعاملات في آسيا، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2018 ليسجل مكاسب 7.5 بالمائة في ثلاثة أشهر.
في المقابل، هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من منافسيها، 0.2 % إلى 91.954 بعدما سجل أقل مستوى منذ أبريل 2018 في وقت سابق.
وعلي المستوي المحلي، شهد سعر اليورو اليوم إرتفاعًا ملحوظًا في معظم البنوك المحلية والأجنبية أمام الجنيه، مقابل راجع سعره في بنك البركة وبنك الاستثمار العربي.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 18.87 جنيه وللبيع 19.08، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 18.87 جنيه وللبيع 19.09، كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي اليوناني للشراء 18.87 جنيه وللبيع 19.08، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.87 جنيه وللبيع 19.08.
وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 18.87 جنيه وللبيع 19.08، وفي البنك المركزي المصري ارتفع اليورو مسجلًا للشراء 18.85 جنيه وللبيع 19.00، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي سجل للشراء 18.88 جنيه وللبيع 19.09، أما في بنك اتش اس بي سي فسجل للشراء 18.88 جنيه وللبيع 19.10.
عالميًا، زادت العملة الأوروبية الموحدة 0.3 % إلى 1.1968 دولار، ليقترب اليورو من مستوى 1.20 دولار أمس الثلاثاء بعدما صعد لذروة جديدة عند أعلى مستوى في 28 شهرًا مقابل تراجع العملة الأمريكية لأقل مستوى، ليبلغ اليورو 1.1997 دولار في التعاملات في آسيا، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2018 ليسجل مكاسب 7.5 بالمائة في ثلاثة أشهر.
في المقابل، هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من منافسيها، 0.2 % إلى 91.954 بعدما سجل أقل مستوى منذ أبريل 2018 في وقت سابق.
وعلي المستوي المحلي، شهد سعر اليورو اليوم إرتفاعًا ملحوظًا في معظم البنوك المحلية والأجنبية أمام الجنيه، مقابل راجع سعره في بنك البركة وبنك الاستثمار العربي.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
سعر اليورو اليوم الأربعاء 2-9-2020 في البنوك المصرية
ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 18.87 جنيه وللبيع 19.08، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 18.87 جنيه وللبيع 19.09، كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي اليوناني للشراء 18.87 جنيه وللبيع 19.08، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.87 جنيه وللبيع 19.08.
وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 18.87 جنيه وللبيع 19.08، وفي البنك المركزي المصري ارتفع اليورو مسجلًا للشراء 18.85 جنيه وللبيع 19.00، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي سجل للشراء 18.88 جنيه وللبيع 19.09، أما في بنك اتش اس بي سي فسجل للشراء 18.88 جنيه وللبيع 19.10.