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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

محمد عثمان: تفاؤل بالأقصر بعد عودة نشاط السياحة الثقافية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:36 م
محمد عثمان
محمد عثمان
رامى حسين
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قال محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر، إنه في أول يوم لفتح الرحلات البرية لليوم الواحد ضمن السياحة الثقافية زار 23 سائحا من أوكرانيا وفرنسا مدينة الغردقة.

وأضاف عثمان، فى تصريح لـ"الدستور"، أن لجنة التسويق السياحي تفقدت الفنادق وأصحاب البازارات، للتأكد من تنفيذ الضوابط والاشتراطات الصحية المعتمدة من جانب وزارة السياحة، لافتا إلى أن هناك تفاؤلا من قبل العاملين بالقطاع السياحي بالأقصر بعودة الحركة بعد توقف دام لأكثر من 5 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن ضوابط استئناف السياحة الثقافية تنص  على الآتي: 

التزام الأنشطة السياحية بجميع أنواعها، المرتبطة بالسياحة الثقافية، بنسبة تشغيل 50% كحد أقصى من طاقتها الاستيعابية.

توفير مطهرات ومعقمات الأيدي، وإجراء التنظيف والتعقيم المستمر والتهوية الجيدة قبل وبعد كل رحلة داخل كافة وسائل النقل السياحي.

تطهير الأسطح المشتركة والأرضيات بالمتاحف ومراكز الزوار بالمواقع الأثرية يوميًا قبل فتحها للزيارة.

الالتزام بعدم تجاوز عدد المجموعة السياحية عن 25 فردًا أثناء زيارة المتاحف والمواقع الأثرية.

التزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة أثناء الشرح في المتاحف والمواقع الأثرية، مع التزامه باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين للسائحين والسائقين.

قياس درجة حرارة العاملين يوميًا (والزائرين قبل الزيارة بالمتاحف والأماكن المغلقة).

الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية (غير المكشوفة) على النحو التالي:

100 زائر الساعة داخل المتحف (باستثناء متحف التحرير: 200 زائر).

10 – 15 زائرًا لزيارة أي مقبرة أثرية أو هرم من الداخل (حسب المساحة).

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