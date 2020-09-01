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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يعلن تقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:04 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
محمد مهدي
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التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم، اللواء سامي الشناوى، رئيس الهيئة العامة لتنمية الصعيد، بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، وعدد من المستثمرين.

وتم عرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة التي تزخر بها المحافظة، والتي من شأنها المساهمة في إنجاح المشروعات المختلفة.

كما أشار الزملوط، إلى تقديم المحافظة تيسيرات غير مسبوقة للشركات الاستثمارية لتوفير مناخ مناسب للمستثمرين وتذليل كافة المعوقات، لتعزيز جهود الدولة لتنمية المحافظة وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل لأبناء المحافظة، واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يتفق مع خطة الدولة في التنمية.

كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة من مسئولي الهيئة والمستثمرين للمحافظة، لدراسة تنفيذ مشروع زراعة نباتات طبية ومصانع أدوية.
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط

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