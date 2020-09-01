ترامب يصف الاحتجاجات ضد الشرطة فى كينوشا بـ«الإرهاب الداخلى»

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة إلى مدينة كينوشا التي شهدت احتجاجات عنيفة على خلفية عنصرية أن التظاهرات العنيفة ضد الشرطة في المدينة أعمال "إرهاب داخلي" ارتكبتها عصابات عنيفة.وقال ترامب "هذه ليست احتجاجات سلمية بل هي في الواقع إرهاب داخلي"، في وصفه لعدة ليالٍ من التظاهرات الغاضبة الأسبوع الماضي بعد إطلاق شرطي النار على رجل أسود من مسافة قريبة. وزار ترامب المدينة في ويسكونسن، وهي ولاية بالغة الأهمية في السباق الرئاسي في نوفمبر، على الرغم من تحذيرات بعض القادة الديمقراطيين بأن هذه الزيارة قد تذكي التوترات.