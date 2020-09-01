رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

هاني ضاحي: استعادة أرض أبراج المهندسين ببني سويف بعد 13 عامًا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:39 م
هاني ضاحي
هاني ضاحي
محمد جعفر
طباعة
ناقش المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام، عدة ملفات هامة خلال جلسته التي عقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بالنقابة العامة، وامتدت لعدة ساعات.

وتضمن الاجتماع مناقشة مشروع تطوير البنية المعلوماتية وبناء مركز معلومات قياسي داخل النقابة العامة، الهدف منه توفير بيئة تكنولوجية لمنظومة التحوّل الرقمي الشامل، وكذا امتلاك النقابة لمركز معلومات مؤمَّن، وضمان جاهزية المعلومات وسهولة نقلها بين النقابة العامة والنقابات الفرعية والمهندسين.

ووافق المجلس الأعلى على طرح كراسة مواصفات للشركات المتخصصة والتوصية بتنفيذ المشروع في مدة لا تزيد على عشرة أشهر.

كما تم مناقشة مشروع الكارت الذكي والذي يهدف إلى توفير وسيلة إلكترونية حديثة للمهندسين لسهولة التواصل مع نقابتهم، حيث يستخدم الكارت الذكي كبطاقة عضوية للمهندس يحصل من خلاله على كافة الخدمات في أي مكان يتواجد فيه.

وأعلن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، خبرًا سارًّا لأعضاء المجلس الأعلى، حيث استعادت النقابة أرض أبراج المهندسين ببني سويف والتي تم تخصيصها عام ٢٠٠٦ ولم تتسلمها النقابة بسبب عدة مشاكل وقتها، منها مشكلة التسعير، تلا ذلك عدة أمور عرقلت استلام الأرض والتي تقع بمنطقة متميزة بمحافظة بني سويف الجديدة، وهي أرض لبناء برجين كل برج بمساحة ١٦٧٠م٢، ويتم البناء على ١٠٠٠ متر مسطح.

وتقدم "ضاحي" بالشكر لرئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي ومحافظ بني سويف، لمساعدتهم في عودة الأرض للنقابة بعد ١٣ عامًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

تنسيق حاسبات ومعلومات 2020.. الحد الأدنى وشروط القبول

بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2020.. خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020

الصور

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

الأكثر قراءة

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

حبس مسئول المخابرات و3 ضباط لبنانيين في قضية انفجار مرفأ بيروت

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

نجم الساعة

«الزراعة»: رصد التعديات لحظة بلحظة وإحالة المسؤولين المتقاعسين للنيابة

منوعات

بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2020.. خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020

سارة الشلقاني تكتب: «نسم علينا الهوا».. فيروز تطل من مفرق «الرابية – لبنان»

العلماء يتوقعون السيناريو الأسوأ للاحترار العالمى

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 بالاسم ورقم العداد

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى انتقال كاهن تقى.. سفير من السماء
القس. رفعت فكرى
بالحب لا بالعنف
لواء.حمدى البطران
إهمال المثقفين
منى رجب
كفى عبثًا بالقانون
المزيد

الثقافة

«هربرت ماركيوز..فيلسوف النفى والتحرر».. جديد الدكتور حسن حماد

ابنة عزت الطيري تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها المصاب بكورونا

غدًا.. محمد شعير يتحدث عن الرواية المحرمة بديوان بوك ستور

بطل «تيمون وبومبا».. مسيرة سامى صلاح أحد المكرمين بمهرجان المسرح التجريبى