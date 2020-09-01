تفاصيل لقاء ماجدة الرومي بماكرون

التقت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الصنوبر، على هامش اللقاءات التي يقوم بها مع عدد من الشخصيات الشهيرة في لبنان.وظهرت ماجدة الرومي بجانب شقيقها عوض، حاملا معه باقة من الورد هدية للرئيس الفرنسي.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد بدأ زيارته الثانية إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، بزيارة جارة القمر الفنانة الكبيرة فيروز، منحها خلالها وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وبدورها أهدته فيروز لوحة فنّية.وبعد اللقاء صرح الرئيس الفرنسي لتليفزيون «الجديد» بأنه التزم أمام السيدة فيروز وأمام اللبنانيين بالإصلاح، وأن يكون لبنان أجمل، لكنه رفض الكشف عما قالته له.