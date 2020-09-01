رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدنمارك تستدعي السفير الروسي بدعوى انتهاك مقاتلة «سو-27» أجواءها

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:47 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
استدعت وزارة الخارجية الدنماركية، اليوم الثلاثاء، السفير الروسي لدى كوبنهاجن، على خلفية خرق مقاتلة "سو-27" روسية مجال الدنمارك الجوي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "وزير الخارجية يبي كوفود استدعى في وقت سابق من اليوم سفير روسيا ردا على انتهاك المجال الجوي للدنمارك في بورنهولم، بتاريخ 28 أغسطس 2020".

ووصف كوفود الحادث بـ"غير المقبول على الإطلاق"، محملا المقاتلة الروسية المسئولية عن انتهاك أجواء المملكة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم الاثنين، أن مقاتلة "سو-27" اعترضت أربع طائرات حربية كانت تتجه نحو أجواء روسيا فوق بحر البلطيق، تبين أنها ثلاث طائرات استطلاع تابعة للولايات المتحدة والدنمارك والسويد، ورابعة ألمانية.

موضوعات متعلقة

الضابط المعتدى عليه من سيدة بمحكمة مصر الجديدة: لم أتجاوز فى حقها

بينها مصير «سناتر الدورس».. قرارات مهمة لـ«التعليم» خلال أيام

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

الصور

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

الأكثر قراءة

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

حبس مسئول المخابرات و3 ضباط لبنانيين في قضية انفجار مرفأ بيروت

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

نجم الساعة

«الزراعة»: رصد التعديات لحظة بلحظة وإحالة المسؤولين المتقاعسين للنيابة

منوعات

بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2020.. خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020

سارة الشلقاني تكتب: «نسم علينا الهوا».. فيروز تطل من مفرق «الرابية – لبنان»

العلماء يتوقعون السيناريو الأسوأ للاحترار العالمى

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 بالاسم ورقم العداد

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى انتقال كاهن تقى.. سفير من السماء
القس. رفعت فكرى
بالحب لا بالعنف
لواء.حمدى البطران
إهمال المثقفين
منى رجب
كفى عبثًا بالقانون
المزيد

الثقافة

«هربرت ماركيوز..فيلسوف النفى والتحرر».. جديد الدكتور حسن حماد

ابنة عزت الطيري تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها المصاب بكورونا

غدًا.. محمد شعير يتحدث عن الرواية المحرمة بديوان بوك ستور

بطل «تيمون وبومبا».. مسيرة سامى صلاح أحد المكرمين بمهرجان المسرح التجريبى