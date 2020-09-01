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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

معابد الكرنك تستقبل أول فوج سياحى بالأقصر (صور)

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:06 م
معابد الكرنك
معابد الكرنك
هدى الأمير
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استقبلت معابد الكرنك، اليوم الثلاثاء، أول فوج سياحي، بالتزامن مع تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعودة السياحة إلى الأقصر، وذلك في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، قال ثروت عجمي رئيس غرفة الشركات السياحية في الأقصر، إنه في ظل تضرر المنظومة السياحية في جميع أنحاء العالم جراء ظهور فيروس كورونا، يتوجب علينا وضع عدد من القواعد والآليات للتعامل مع الوباء العالمي، ولذلك فإنه سيتم تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع قطاع التدريب بوزارة السياحة، وغرفة شركات السياحة لتدريب العاملين فى المهن الحرة المتعلقة بالسياحة، مثل سائقي الحنطور وبائعي العاديات بالبازارات السياحية، وأصحاب المراكب النيلية للتعامل مع السائحين، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، إلى جانب الالتزام بالحفاظ على التباعد الاجتماعي، وبالتالي فإنه سوف يتم توزيع السائحين على عدد أكبر من المجموعات.

وأضاف في تصريح لـ"الدستور"، أنه تم منح ٢٣ فندقًا شهادات الصحة والسلامة حتى تتمكن من استقبال حجوزات السائحين سواء من المصريين أو الأجانب، وذلك وفقًا للمنشور رقم 39 لسنة 2020 الخاص بالضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة على المنشآت السياحية لعودة تشغيلها، وذلك فى ضوء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 الخاص بالسماح بالأنشطة السياحية والثقافية.

وأشار إلى أن عودة السياحة لا تعد بالأمر السهل، فالأمر يتطلب حملات دعائية كبيرة على مستوى عالمي، موضحًا أن الاكتشافات الأثرية لها أثرها القوي في الترويج الدعائي المميز لمصر عامة، والأقصر خاصة.

وأكد أن التنسيق بين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كان له دور كبير وبارز في تجاوز الجائحة العالمية.

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