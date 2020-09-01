«المصريين الأفارقة» تؤكد أهمية المشروعات الصغيرة فى زيادة الناتج المحلى

أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أهمية دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة الناتج المحلي، فضلًا عن خفض نسبة البطالة وتوفير الكثير من فرص العمل خاصة للشباب حديثي التخرج.وأضاف الشرقاوي، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أنه من الضروري أن يتم الاتجاه نحو زيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تطوير مستوى الخدمات المصرفية وربط التعامل بين المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مع الاقتصاد الكلي والمشروعات الكبرى.أشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة إلى أن القطاع يفتقر التسويق الجيد للمنتجات، مقترحًا تدشين شركة خاصة لتسويق المنتجات خارج مصر، وبالتالي سيؤدي هذا لزيادة صادرات مصر الخارجية.