«الديب»: 30% نسبة الفاقد من الخضروات والفاكهة

أكدت سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن الخضار والفاكهة من السلع التي يصعب تخزينها وتحقق هالكا وفاقدا بنسبة 30%، وبالتالي التاجر ليس أمامه سوى التصرف في السلعة بأي ثمن أو تكلفة حتى لا يؤدي إلى خسائر يتكبدها دون هامش ربح.وتابعت، في تصريح لـ"الدستور"، أن تعدد مصادر الإنتاج والمنافسة في توفير السلع يؤدي إلى منافسة قوية في الأسعار، والأهم هو رخص السلعة والجودة.وأوضحت أن السنوات الماضية قد ارتفعت فيها الأسعار بشكل تدريجي، خاصة في سلعتي الطماطم والبطاطس بأسعار مغالى فيها، إلى أن تراجعت الأسعار حاليا بوفرة المعروض والإنتاج الغزير في كل المواسم والقضاء على ظاهرة الاحتكارات بتدخل الدولة ومحاسبة المحتكرين والضرب بيد من حديد.وقالت إن السلاح الوحيد الذي كنا نطالب به في حال ارتفاع الأسعار وجشع التجار وفوضى وعشوائية الأسعار وانفلات الأسواق هو المقاطعة للضغط على التجار على خفض الأسعار وتصريف المنتج بسعر مخفض.