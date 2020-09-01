حملة نظافة مكبرة بالأقصر تزامنًا مع استئناف السياحة (صور)

شن مجلس مدينة الأقصر، تحت إشراف العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، مساء اليوم الثلاثاء، حملة نظافة مكبرة تضمنت رفع القمامة وكنس الأتربة وغسل كورنيش النيل، بالتزامن مع أول يوم لاستئناف مصر لحركة السياحة الثقافية بمدينة الأقصر، بعد تعليقها منذ شهر مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم.وأوضح الشريف أن الحملة تأتى في إطار الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لمدينة الأقصر، والظهور بالمظهر اللائق أمام السائحين.