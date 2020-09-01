تعافى وخروج 308 مصابين بكورونا من مستشفى الصدر بقنا

مرت اللجنة المختصة على مستشفى الصدر بمدينة قنا لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والالتزام بجميع الإجراءات الوقائية لحماية المرضى والأطباء والتمريض والتأكد من توافر مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالمرور اليومى على مستشفيات العزل وتحت إشراف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.تفقد أعضاء اللجنة خلال جولتهم أقسام (الصيدلية – المعمل – المطبخ – المخازن)، حيث تم التأكد من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات، وكذا التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة، كما تم التأكد من توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمعمل وكذا الأدوية والأمصال وجميع أصناف العلاج الوارد في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا وبكميات كافية، كما تمت مراجعة موقف حضور وانصراف العاملين بالمستشفى.وأوضحت أنه تعافى وخرج 308 حالات مصابة بفيروس كورونا من مستشفى الصدر بمدينة قنا بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة.