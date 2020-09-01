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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سميحة أيوب وسميرة عبدالعزيز بالكمامة فى افتتاح «المسرح التجريبى»

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:49 م
افتتاح المسرح التجريبي
افتتاح المسرح التجريبي
أمير محمد خالد
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حرصت الفنانتان سميحة أيوب وسميرة عبدالعزيز، على حضور حفل افتتاح الدورة الـ27 من مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي الذي يقام حاليًا في المسرح القومي مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

كما حرص عدد كبير من الفنانين على حضور حفل الافتتاح الذي انطلق، مساء الثلاثاء، على المسرح القومي بعرض مسرحي قصير، حيث تبدأ فعاليات المهرجان غدًا وتستمر حتى 11 سبتمبر تحت رئاسة الدكتور علاء عبدالعزيز.

يشار إلى أن مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي هو أول مهرجان فني دولي يقام منذ أزمة كورونا وتتم إقامة فعالياته في ضوء قواعد التباعد الاجتماعي مع الحفاظ على نسبة الـ25%.

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