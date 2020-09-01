رنا سماحة تكشف تفاصيل ألبومها الجديد وطريقة اختيار اسمه

أعربت الفنانة رنا سماحة، عن سعادتها الشديدة لقرب طرح ألبومها الجديد والذي أعلنت عنه مؤخرًا.وقالت سماحة لـ"الدستور"، إن الألبوم لم يتم اختيار اسمه النهائي، لافتة إلى أن ذلك عن طريق الاستفتاء والتصويت الجماهيري بداية من غدٍ الأربعاء، ومن ثم سيتم اختيار اسمه من قبل اختيارات الجمهور النهائية.وأشارت إلى أن الألبوم سيتم طرح أولى أغنياته يوم الأحد المقبل، على أن يتم طرح باقي الأغنيات بعد ذلك بالتوالي.وتابعت: "الألبوم سيحتوي على 10 أغنيات لكن بطريقة جديدة حيث سيكون أول ألبوم غنائي مسلسل، بمعنى أن الفيديوهات الخاصة بالأغاني ستكون متصلة ببعضها وكأنها حكاية كاملة".واختتمت: "أتمنى أن يلقى الألبوم محبة الجمهور والنجاح الكبير، وأن تكون اختياراتي ملائمة للجماهير واختياراتهم المتنوعة".