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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخفيض درجات القبول فى الثانوى الفنى بشمال سيناء

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:40 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة
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وافق الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على تخفيض درجات القبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي الفني على مستوى المحافظة، بناء على رغبة أولياء الأمور ووجود أماكن متاحة بتلك المدارس.

وأعلن ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه بالنسبة للتعليم الفني الصناعي تم تخفيض درجات القبول بمدرسة الشهيد محمد سمير شراب الثانوية الصناعية العسكرية للبنين بالعريش بواقع 10 درجات لتصبح 225 درجة بدلًا من 235 درجة، وبمدرستي (العريش الثانوية المعمارية، وأبوبكر الصديق الثانوية المهنية بالعريش) بواقع 5 درجات لتصبح 185 درجة بدلًا من 190 درجة، وبمدرستي (آل الشوربجى الثانوية الزخرفية بالعريش، وبغداد الثانوية الصناعية بالحسنة) بواقع 10 درجات لتصبح 190 درجة بدلا من 200 درجة، بمدرسة بئر العبد الثانوية الصناعية المشتركة بواقع 10 درجات لتصبح 210 درجات بدلًا من 220 درجة.

وأضاف أنه بالنسبة للتعليم التجاري، تم تخفيض درجات القبول بمدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية بنات بالعريش بواقع 10 درجات لتصبح 220 درجة بدلًا من 230 درجة، ومدرسة الشهيد ملازم أول محمد إبراهيم سليمان الثانوية التجارية بنين بالعريش بواقع 10 درجات لتصبح 175 درجة بدلًا من 185 درجة، ومدرسة العريش الثانوية الفنية للخدمات السياحية والشئون الفندقية بواقع 10 درجات لتصبح 165 بدلًا من 175 درجة.

يذكر أنه سبق خفض درجات القبول بجميع مدارس التعليم الثانوي العام على مستوى المحافظة من الدورين الأول والثاني، لوجود أماكن شاغرة فيها بواقع 5 درجات لتصل إلى 235 بدلًا من 40 درجة، عدا مدرستي الشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات والشهيد عمرو شكري الثانوية بنين بالعريش.

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