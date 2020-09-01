جورج قرداحى: «من سيربح المليون» سيعود مع تحسن الاقتصاد العربى

■ بداية.. ماذا عن برنامج «حافظ ولا فاهم»؟



■ ما رأيك فى مستوى تعليم الطلاب المصريين المشاركين فى المسابقة؟

- فوجئت بهذا المستوى، واكتشفت أن الأسلوب الجديد فى التعليم، القائم على الفهم أكثر من الحفظ خدمهم أكثر، وأصبح الطلاب قادرين على التحليل وربط الأمور ببعضها، وهذا الأمر سيكون له تأثير إيجابى على مستواهم.

والدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تقود مسيرة تعليمية مختلفة، وأقدر الإنجازات التى تمت على يديه منذ توليه السلطة، وأرى أنه بذل مجهودًا كبيرًا فى خدمة وطنه وهو رجل دولة بامتياز.



■ هل ستظهر على الشاشة فى برنامج تليفزيونى جديد؟

- هناك تجربة جديدة بالفعل، وأتعاون هذه الأيام مع قناة «ON E» ومع قناة «الحياة»، وشركة سينرجى، وسعيد جدًا بالعودة إلى جمهورى الحبيب فى مصر، وهناك علاقة قديمة بينى وبينه قائمة على المحبة والاحترام.



■ ما حقيقة خوضك تجربة درامية؟

- بعض المنتجين عرضوا علىَّ مشروع تقديم مسلسل فكرته مستمدة من برنامج «من سيربح المليون»، وهذه الفكرة موجودة منذ ٣ سنوات، ورغم جاهزيتها إلا أن الشركة المنتجة لم تبدأ فى التنفيذ، ومررنا بظروف وأحداث عديدة أدت إلى تأجيل المشروع.

وحاليًا، ليست لدىَّ الرغبة فى خوض التجربة، واستبعدت هذه الفكرة تمامًا لأن لدىَّ خوف من تجربة التمثيل بشكل عام، ومن الصعب علىَّ بعد نجاحى فى تقديم البرامج الذهاب إلى «مغامرة التمثيل»، وأخشى أن يؤثر ذلك على نجاحى، وهذه نصيحة العديد من الأصدقاء.



■ كيف ترى المساندة المصرية القوية للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت؟

- أشكر مصر قيادة وشعبًا على هذا التضامن الذى انعكس منذ وقوع الكارثة، وكانت مصر من أوائل الدول التى تحركت لنجدة لبنان، وقدمت مساعدات كثيرة من أدوية وخلافه، ولمسنا هذا التعاطف من الشعب المصرى، ولا أنسى أيضًا دور السفير المصرى فى لبنان، ياسر علوى، الذى بذل مجهودًا كبيرًا وتحرك كثيرًا لتقديم تسهيلات عديدة إلى الشعب اللبنانى فى محنته.



■ هل يستطيع الشعب اللبنانى الخروج من الأزمة؟

- الشعب اللبنانى صامد رغم ما مر به فى السنوات الأخيرة، فهو يخرج من أزمة ليدخل فى أخرى، وذلك منذ اغتيال رفيق الحريرى، كما يعانى بسبب المشاكل التى تصل إليه من الجيران، حتى وصلنا إلى هذا الانفجار الهائل والأزمة المالية، وبصراحة شديدة تملك اليأس من كل أطياف الشعب، والجميع يريد ترك البلد والبحث عن فرصة للهجرة، لأن الفساد «يعشش» فى أرجاء البلاد، وبعض المسئولين لا تهمهم سوى مصلحتهم الخاصة فقط.



■ هل تفكر فى ترك لبنان نهائيًا؟

- أبدًا، وكنت فى الخارج ورجعت إلى لبنان منذ ١٥ عامًا، ولبنان وطنى ووطن أجدادى، وأجدادى وآبائى دفعوا ثمن وجودهم فى هذا الوطن «دمًا واضطهادًا وعرقًا وتعبًا».. ولا أترك وطنى للغرباء.



■ ما تقيّيمك لدور الإعلام اللبنانى فى الأزمات الأخيرة؟

- الإعلام اللبنانى أدى دوره بشكل ممتاز فى هذه الأزمة، وخلال الانتفاضة، التى بدأت فى ١٧ أكتوبر الماضى، جند الإعلام اللبنانى نفسه لخدمة الناس وتلبية احتياجاتهم، كما ساند الإعلام اللبنانى الناس بعد هذا الانفجار المدمر.



■ أخيرًا.. هل سيعود برنامج «من سيربح المليون»؟

بالتأكيد، كل شىء وارد، وهو برنامج عابر للزمن ويصلح أن يكون لجميع الأزمنة والأعمار، ومتصل بالواقع الثقافى فى أى فترة وفى أى بلد، ولكن قد ينتظر انتهاء الأزمات الاقتصادية التى يعيشها العالم العربى، لأنه يحتاج إلى تكلفة مرتفعة فى الإنتاج، وأعتقد أنه سيعود يومًا.



رجح الإعلامى اللبنانى جورج قرداحى عودة برنامجه الشهير «من سيربح المليون» بعد تحسن الظروف الاقتصادية فى الدول العربية، مشيرًا إلى أنه لن يغامر بالنجاح الذى حققه فى تقديم البرامج من أجل خوض تجربة التمثيل.وقال «قرداحى»، فى حواره لـ«الدستور»، إنه يستأنف حاليًا تسجيل برنامج «حافظ ولا فاهم»، مشيدًا بمستوى الطلاب المصريين وقدرتهم على الفهم والاستيعاب، مرجعًا ذلك إلى النظام التعليمى الجديد المتبع الذى يطبقه الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية.- أستأنف حاليًا تسجيل البرنامج، وبدأت التصفيات بين ٢٧ فريقًا من مختلف المحافظات فى مصر، ثم تمت تصفيتها إلى فريقين، وفى النهاية يأخذ الفريق الفائز الجائزة الكبرى.