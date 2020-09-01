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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موقع أوروبى: «الإخوان» لم يعد لها وجود الآن

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:36 م
الإخوان
الإخوان
هالة أمين
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حذر موقع «عين أوروبية على التطرف» من وقوع أعمال إرهابية فى مصر، بعد اعتقال محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المتعارف عليها لم تعد موجودة الآن، لأن الانشقاق تملك منها. 

وقال الموقع، فى تقرير له، إن الهدف الأساسى لجماعة الإخوان بعد العام ٢٠١٣، كان الإطاحة بالحكومة المصرية، لكن الأساليب القديمة، المتمثلة فى الصبر والتبشير، قوبلت بالرفض من قبل أعداد كبيرة ومتنامية من عناصر الإخوان، ولذلك انجذب الكثير منهم وبشكل متزايد إلى التكتيكات العنيفة بالانضمام إلى الجماعات الإرهابية فى سيناء.

وأضاف أن جماعة الإخوان ومفكريها، من أمثال سيد قطب، احتضنت عددًا من المبادئ الأيديولوجية، التى أصبحت ركائز للتنظيمات الإرهابية، مثل القاعدة وداعش، ومع تفكك جماعة الإخوان فى مصر انجذب العديد من أعضائها إلى داعش، معتقدين أن التنظيم الإرهابى هو الوسيلة الأكثر ترجيحًا لاستعادة السلطة للجماعة.. وذكر أنه مع عدم احتمال أن يكون هناك خليفة لمحمود عزت بعد اعتقاله، فمن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه العنيف لدى باقى عناصر الجماعة وستزداد تطرفًا.

ورجح الموقع عدم تخلى تركيا عن دعمها الإخوان المصريين فى أى وقت قريب، لكن فى نفس الوقت سيستمر تدهور قدرة الإخوان المتمركزين فى تركيا على التأثير عمليًا على الأحداث فى مصر.

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