سامح حسين عن تكريم ماكرون لـ فيروز: «خبيث»

علق الفنان سامح حسين، عن تكريم الفنانة الكبيرة فيروز من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بكلمات أظهرت غرابة ورؤية مختلفة من جانبه، وذلك عبر حسابه بموقع تويتر.وغرد حسين عبر حسابه قائلًا: "مش عارف ليه لما شوفت تكريم "ماكرون" للسيدة العظيمة فيروز افتكرت لما نابليون الفرنسى " المستعمر " حب يتقرب ويتودد للمصريين.. مش فرحان لفيروز لأنها أكبر وأعظم من أي تكريم خبيث".ونشرت الصفحة الرسمية للفنانة اللبنانية فيروز عبر تويتر مجموعة من الصور تجمعها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته لمنزلها، حيث ظهرت وهي بمظهر أنيق وارتدت ماسك شفافا، وفقا لإجراءات الحماية من فيروس كورونا المستجد.كانت آخر أعمال سامح حسين مسرحية، "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.