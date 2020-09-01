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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس أغابيوس الجندي وأخته تكلة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:51 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى استشهاد القديس أغابيوس الجندي وأخته تكلة.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس أغابيوس الجندي وأخته تكلة، وكانا في زمان يوليانوس الكافر، واعترفا أمامه بالسيد المسيح، فطرحهما في جب للأسود فنالا إكليل الشهادة.

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