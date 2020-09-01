تنفيذ 12 قرار إزالة على أملاك الدولة بالبياضية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية، برئاسة اللواء محمد صحصاح، اليوم الثلاثاء، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بعدم التهاون في حق الدولة، والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حسم وحزم لتعديات البناء.وأسفرت الحملة عن تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالبياضية بمساحة فدان.شارك في الحملة كل من مسئولى الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية، وبمعدات الحملة الميكانيكية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.