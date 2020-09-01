تنفيذ 12 قرار إزالة على أملاك الدولة بالبياضية
الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:14 م
هدى الأميرطباعة
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية، برئاسة اللواء محمد صحصاح، اليوم الثلاثاء، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بعدم التهاون في حق الدولة، والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حسم وحزم لتعديات البناء.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالبياضية بمساحة فدان.
شارك في الحملة كل من مسئولى الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية، وبمعدات الحملة الميكانيكية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بعدم التهاون في حق الدولة، والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حسم وحزم لتعديات البناء.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالبياضية بمساحة فدان.
شارك في الحملة كل من مسئولى الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية، وبمعدات الحملة الميكانيكية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.