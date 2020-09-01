تنفيذ 7 إزالات على أملاك الدولة بالقرنة
الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:15 م
هدى الأميرطباعة
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، برئاسة العميد علاء عبدالجابر، اليوم الثلاثاء، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بعدم التهاون في حق الدولة، والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حسم وحزم لتعديات البناء.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بقرية الضبعية بمساحة 9 قراريط.
شارك في الحملة كل من مسئولى الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية، وبمعدات الحملة الميكانيكية وقوة أمنية من مركز شرطة القرنة.
وفى سياق متصل، أوضح رئيس مركز القرنة أنه تم استقبال 8 حالات تصالح فى مخالفات البناء ودفع الرسوم المستحقة، وتحرير 5 عقود بملف التقنين.
يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بعدم التهاون في حق الدولة، والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حسم وحزم لتعديات البناء.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بقرية الضبعية بمساحة 9 قراريط.
شارك في الحملة كل من مسئولى الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية، وبمعدات الحملة الميكانيكية وقوة أمنية من مركز شرطة القرنة.
وفى سياق متصل، أوضح رئيس مركز القرنة أنه تم استقبال 8 حالات تصالح فى مخالفات البناء ودفع الرسوم المستحقة، وتحرير 5 عقود بملف التقنين.