تنفيذ 7 إزالات على أملاك الدولة بالقرنة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، برئاسة العميد علاء عبدالجابر، اليوم الثلاثاء، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بعدم التهاون في حق الدولة، والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حسم وحزم لتعديات البناء.وأسفرت الحملة عن تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بقرية الضبعية بمساحة 9 قراريط.شارك في الحملة كل من مسئولى الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية، وبمعدات الحملة الميكانيكية وقوة أمنية من مركز شرطة القرنة.وفى سياق متصل، أوضح رئيس مركز القرنة أنه تم استقبال 8 حالات تصالح فى مخالفات البناء ودفع الرسوم المستحقة، وتحرير 5 عقود بملف التقنين.