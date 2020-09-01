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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أمير كرارة: متحمس لتقديم «عمر الناجي.. حصان طروادة»

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:20 م
أمير كرارة
أمير كرارة
منار إبراهيم
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يستعد الفنان أمير كرارة لخوض تجربة درامية جديدة «عمر الناجي.. حصان طروادة»، مكونة من ٨ حلقات، ستعرض عبر المنصة الإلكترونية «watch it» خلال موسم الشتاء المقبل.

وكشف «كرارة»، لـ«الدستور»، عن أنه لم يبدأ تصوير العمل حتى الآن لحصوله على إجازة صيفية يقضيها فى إحدى المدن السياحية رفقة أبنائه وزوجته، مشيرًا إلى أنه سيبدأ التصوير فور عودته.

وأشار إلى أنه متحمس لهذا العمل ويعتبره تجربة جديدة ومختلفة، لأن حلقاته قليلة، مؤكدًا أن وجود المخرج بيتر ميمى زاد من قيمة ومتعة العمل.

وقال: «أشعر بالراحة فى التعاون معه وأثق فى اختياراته، لذلك تركت له التحضير للعمل وملامح الشخصية حتى عودتى إلى القاهرة».

وأعرب عن سعادته بالسيناريو الذى كتبه «ميمى» بنفسه، إذ إنه من المخرجين العباقرة فى الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه متفائل بنجاح العمل، وأنه سيكون عند حسن ظن الجمهور.. تدور أحداث المسلسل فى إطار الأكشن والدراما، وتجمع «كرارة» علاقة عاطفية ببطلة المسلسل، «نور» اللبنانية، وتتعاقد الشركة المنتجة حاليًا مع باقى أبطال العمل.

فى سياق آخر، رفض «كرارة» كشف المزيد من التفاصيل عن مسلسل «نسل الأغراب» الذى سيخوض به السباق الرمضانى المقبل، ووعد جمهوره بعمل درامى مختلف.

وأعرب الفنان عن سعادته بالتعاون مع أحمد السقا وكل فريق العمل، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى.

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