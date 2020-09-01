فضل شاكر يجهز لأغنية وطنية على خلفية انفجار بيروت

يحضر الفنان اللبناني فضل شاكر لأغنية وطنية سيهديها إلى لبنان على خلفية أحداث انفجار مرفأ بيروت.وقال مصدر مقرب من فضل، لـ"الدستور"، إن الأغنية تم الاستقرار عليها بشكل كامل، لافتا إلى أنها لا تتعدى الدقيقتين فقط، على أن يصورها على طريقة الفيديو كليب بشكل يلائم الأحداث الجارية.يشار إلى أن الأغنية من تأليف أحد المقربين لفضل شاكر وتم تسجيلها، وجارٍ الانتهاء من أعمال مونتاجها حتى تصبح جاهزة للطرح.وعلى الجانب الآخر، يحضر فضل شاكر لثلاث أغنيات سجلها مؤخرًا، وينتظر إنهاء عمليات المكساج والمونتاج، ومن المرجح طرحها قريبا.