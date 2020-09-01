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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

لماذا تحظر مصر زراعة الموز فى الأراضى الجديدة؟

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:54 م
زراعة الموز
زراعة الموز
هاجر رضا
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أصدر وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، قرارًا مشتركًا لحظر زراعة الموز بكل من الأراضي الصحراوية والجديدة أيًا كان مصدر مياه الري، ويستثنى من ذلك المساحات المنزرعة فعليًا، قبل صدور هذا القرار، وحتى انتهاء فترة الدورات الإنتاجية لها، وبحد أقصى 3 سنوات.

قال صدام أبوحسين، نقيب عام الفلاحين، إن مصر تزرع نحو 90 ألف فدان موز فقط، وفي ظل أزمة ندرة المياه التي نعيشها، وحيث إن فدان الموز يستهلك نحو 18 ألف متر مكعب من المياه، فإن الحكومة حظرت زراعة الموز في الأراضي الجديدة، ونظمت زراعته في الأراضي القديمة لتوفير المياه لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الأخرى.

أضاف صدام، لـ"الدستور": "قرار حظر زراعة الموز يعتبر صائبًا بدرجة كبيرة والتي نادى به فلاحون منذ سنوات، لأن معظم الأراضى الصحراوية ذات المساحات الكبيرة بها تعيش على المياه الجوفية، وهذه المياه الجوفية في مصر خزاناتها محدودة، وحفاظًا على هذه الخزانات الجوفية والأراضى التى نحن فى حاجة إلى التوسع بها، كان علينا أن نزود كمية المياه بها ولا نقلّلها".

أشار إلى أن زراعة الموز تستهلك كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى أنها ليست من الزراعات الأساسية التى يمكن أن تتوقف حياتنا عليها، ويجب البحث عن بديل آخر وهو ما تقدمنا بمذكرة بخصوصه لوزارة الزراعة وتتم دراسته حاليًا من أجل الوصول لحل وسط يرضي الفلاح ويحافظ على المياه من الإهدار.

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